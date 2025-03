Handbalsters maken indruk in Golden League en verslaan topland Noorwegen

De Oranje-handbalsters hebben een knappe prestatie geleverd door al hun wedstrijden in de Nederlandse editie van de Golden League te winnen. In Den Bosch waren ze vandaag te sterk voor olympisch kampioen Noorwegen (32-30), nadat ze eerder ook al de toplanden Denemarken en Polen hadden verslagen.

In de Golden League staat geen EK- of WK-plaatsing op het spel, waardoor nationale ploegen veel kunnen experimenteren. Noorwegen liet bijvoorbeeld meerdere sterren thuis om jeugdspelers de kans te geven. De Nederlandse bondscoach Henrik Signell begon vorig jaar ook met verjongen in de Golden League.

Het legde hem geen windeieren: jongelingen Romée Maarschalkerweerd en Judith van der Helm (beiden 20) integreerden toen naadloos in de ploeg, speelden vervolgens een goed EK en zijn sindsdien uitgegroeid tot vaste waardes bij Oranje.

Sterke Maarschalkerweerd

Vandaag was Maarschalkerweerd met zeven doelpunten en een cruciale rol in de dekking ook weer heel belangrijk voor Nederland. Slechts één speelster scoorde meer tegen de Noren: Dione Housheer (acht).

Ondanks de sterk gewijzigde Noorse ploeg deden daar ook enkele grote namen mee: vooral keepster Katrine Lunde sprong in het oog. De drievoudig olympisch kampioene (2008, 2012 en 2024) keerde veel Nederlandse pogingen, maar ook de keepsters van Oranje maakten indruk.

Yara ten Holte, de vaste nummer één onder de lat op eindtoernooien, deed wat van haar verwacht werd en keepte goed onder de lat. Ook de 20-jarige Bianca Schanssema, die tijdens dit toernooi minuten kon maken, had meerdere knappe reddingen. Door de drie zeges is Nederland toernooiwinnaar.