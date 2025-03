Goudhaantje Steijn weer belangrijk voor Twente, eredivisietopscorer velt Almere

FC Twente heeft in zijn jacht op de derde plek in de eredivisie - en daarmee de voorronde van de Champions League - geen averij opgelopen. In Enschede werd Almere City FC nipt met 0-1 verslagen.

De hekkensluiter verstopte zich niet, maar miste brille voor het doel en zag dat Twente na zijn eerste goede aanval wel scoorde: eredivisietopscorer Sem Steijn maakte op aangeven van Bart van Rooij van dichtbij zijn twintigste competitiedoelpunt (dat zijn er vijf meer dan Almeres totaal).