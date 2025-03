Toch geen diskwalificatie gouden estafettevrouwen, ook EK-goud mannen

Van Diepen en Smidt veroverden op de openingsdag van de EK indoor al goud op de 4x400 meter gemengde estafette met Bol en Eveline Saalberg.

Nederlands record

Bij de 4x400 meter voor vrouwen gaf Klaver het stokje als eerste over, waarna Franke en Peeters de eerste plek vasthielden. Bol leek zich daarna wat in te houden, maar gaf in de laatste bocht gas.

Met 3.24,34 verbeterde de ploeg het Nederlands record (3.25,07) dat in de WK-finale van vorig jaar werd gelopen, maar die tijd zal vermoedelijk niet blijven staan.

Bekijk hieronder de race en de reactie van de vrouwenploeg. Ze stonden voor de camera voordat er iets bekend werd over een diskwalificatie.