Surrealistische AI-video van Gaza was satire, zegt maker

In de video is Gaza tot extravagante vakantiebestemming omgetoverd. De video begint met beelden van een verwoest Gaza met de tekst "Gaza 2025...What's Next?". Vervolgens verschijnen moderne wolkenkrabbers, witte stranden, luxe jachten, boven kinderen uitgestrooide geldbiljetten, buikdanseressen en een reusachtig goudkleurig standbeeld van Trump. Ook zijn Trump en de Israëlische premier Netanyahu te zien die in zwemkleding met een drankje op naast een zwembad liggen.

Niet benaderd door Trump

De in Los Angeles woonachtige Avital, die de video in minder dan acht uur in elkaar sleutelde, benadrukt dat hij slechts aan het experimenten was met AI-tools. Toen zijn zakenpartner de video op Instagram publiceerde, vroeg Avital hem om de video te verwijderen. "Ik vond het misschien een beetje ongevoelig, en we willen geen partij kiezen", zegt de maker tegen The Guardian.

Maar de verwijdering kwam te laat: de video was dus bij Trump beland en ging vervolgens viraal. Hoe de video bij Trump terechtkwam, blijft onduidelijk. Avital zegt een vroege versie van de AI-video te hebben gedeeld met de acteur Mel Gibson, die door Trump is benoemd tot speciale ambassadeur voor Hollywood. Maar Gibson ontkent de Gaza-video te hebben doorgespeeld aan Trump.

Avital benadrukt dat hij niet door het Witte Huis is benaderd voor het gebruik van de video. "Ik heb me gewoon voorgesteld hoe een Amerikaanse talkshow als Saturday Night Live hierover een satirische reportage zou maken. Iedereen zou dan denken dat het een grap is", aldus de maker.

De filmmaker vindt niet dat hij zich hoeft te verdedigen voor de video. "Ik denk dat het niemand echt schade heeft berokkend. Het is op zichzelf een onschuldig experiment, dat ons wel heel duidelijk de lelijke kant van AI heeft getoond." De kwestie bewijst volgens Avital dat AI niet mag worden gebruikt voor politieke doeleinden. "Ook al is het een prachtige tool, die ons buiten onze verbeelding om veel te bieden heeft."

Arabisch plan

Na de omstreden uitspraken van Trump hebben Arabische landen een eigen plan gepresenteerd voor de wederopbouw van Gaza. In een gezamenlijke verklaring noemen ministers het "een realistische weg naar de wederopbouw van Gaza".

De 22 landen van de Arabische Liga schaarden zich deze week achter een Egyptisch voorstel om de Gazastrook weer op te bouwen. Dat zou moeten gebeuren over een periode van vijf jaar. Op termijn moet de Palestijnse enclave onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit komen.