Real Madrid wint derby van Rayo Vallecano, Atlético verzuimt koppositie te pakken

Na een halfuur schoot sterspeler Kylian Mbappé de Koninklijke naar een voorsprong tegen Rayo. Vinicius Júnior, die andere steraanvaller, maakte er binnen enkele minuten 2-0 van.

De mooiste goal werd net voor de rust gemaakt door Pedro Díaz, die vanaf de rand van de zestien een schot loste. Het duurde even voordat Rayo Vallecano kon feesten, want er werd gevlagd voor buitenspel en bovendien moest er gekeken worden of de bal wel over de lijn was. Na een check van de VAR stond de goal alsnog.

Atlético verspeelt zege

Drie minuten voor tijd leidde Atlético nog met 1-0. De spelers waren voor rust vooral bezig met over de grond rollen en luidkeels protesteren. Slechts één kansje viel er te noteren: Uche kopte de bal recht in de handen van Atlético-doelman Jan Oblak.

Toen bij een vrije trap in de 75ste minuut de bal op Alderete's hand viel, kreeg Atlético een goedkope penalty; Alexander Sorloth schoot raak. Na rood voor Ángel Correa in de 88ste minuut was bij Atlético de organisatie weg en Arambarri wist daar twee keer van te profiteren.