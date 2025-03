Russische leger rukt op in Koersk en dreigt Oekraïners te omsingelen

De Oekraïense troepen in de Russische regio Koersk staan steeds verder onder druk. Het Russische leger voert zware aanvallen uit en dreigt het Oekraïense leger te omsingelen.

Er is nog veel onduidelijk over hoe de strijd momenteel verloopt. Wel duidelijk is dat de Russische troepen de afgelopen dagen gestaag zijn opgerukt. Daarbij helpt het voor Oekraïne niet mee dat de VS gestopt is met het delen van militaire inlichtingen met Kyiv.

Dat omstreden besluit heeft Rusland een extra voordeel op het slagveld gegeven. Een Oekraïense regeringsbron zegt tegen het Amerikaanse nieuwsblad Time dat de strijd in Koersk, waar Oekraïne sinds augustus een stuk land bezet houdt, het meest wordt beïnvloed. Russische drones, helikopters en straaljagers worden later opgemerkt en kunnen daardoor meer schade en slachtoffers maken.

De Oekraïense strijdkrachten zijn in Koersk in het nauw gedreven, zeggen militaire bloggers aan beide kanten tegen CNN. Ook volgens analisten en experts is de situatie gevaarlijk voor Oekraïne, maar het blijft lastig om onafhankelijk vast te stellen hoe het er nu aan toegaat.

Aanval in de rug via gaspijpleiding

Onder meer via een pijpleiding hebben speciale eenheden van het Russische leger geprobeerd Oekraïense militairen in Koersk te verrassen. De Russen zouden vele kilometers door de afgesloten gaspijpleiding zijn gekropen. Er zijn tegenstrijdige berichten of deze aanval succesvol is geweest.

Het Oekraïense leger stelt in een verklaring vandaag dat er vijftien Russische aanvallen zijn afgeslagen in Koersk en dat er nog zes aanvallen gaande zijn. Rusland voert luchtaanvallen en artilleriebeschietingen uit, zo wordt bevestigd in de verklaring.

De Russische autoriteiten zeggen dat het offensief een succes is. Het leger stelt dat er in twee dagen tijd zeker vier dorpen zijn bevrijd, maar levert geen bewijs om die bewering te ondersteunen.

Nog een kwart in handen

Het lijkt erop dat Oekraïne nog minimaal een kwart van het bezette Russische gebied onder controle heeft. Dat valt op te maken uit de kaart die de Amerikaanse denktank Insitute for the Study of War (ISW) dagelijks updatet. De strijd concentreert zich rond de plaats Soedzja, die belangrijk is als logistieke uitvalsbasis.

Russische militaire bloggers stellen dat het Russische leger verschillende plekken rondom Soedzja heeft veroverd. Het ISW heeft een van die claims geverifieerd aan de hand van openbare bronnen op internet. Afgaand op de beschikbare informatie probeert Rusland de Oekraïense strijdkrachten vanuit verschillende kanten te omsingelen.

Er zouden twee bruggen zijn opgeblazen in een poging te voorkomen dat militairen terug kunnen vluchten naar Oekraïne. Duizenden en mogelijk zelfs enkele tienduizenden Oekraïense militairen bevinden zich in Koersk. Het zijn belangrijke eenheden voor het Oekraïense leger, dat kampt met desertie en een tekort aan manschappen.