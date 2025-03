Rotterdam wint weer eens van Kampong, koploper Bloemendaal verspeelt punten

HC Rotterdam heeft voor het eerst in 4,5 jaar weer eens gewonnen van Kampong in de Tulp Hoofdklasse voor mannen. De Rotterdammers controleerden onverwachts de wedstrijd en wonnen uiteindelijk met 2-1 in eigen huis.

Met het oog op de play-offs om de landstitel blijft de competitie hierdoor extra spannend. Kampong (vierde) en Rotterdam (vijfde) hebben na veertien speelrondes allebei 24 punten. De top vier plaatst zich voor de play-offs.

Koploper Bloemendaal beging een flinke misstap door met 3-2 van middenmoter Klein Zwitserland te verliezen.

Vroege voorsprong Rotterdam

Kampong en Rotterdam speelden vorig jaar nog de finale van de play-offs om het landskampioenschap, toen won Kampong. Toch speelde Rotterdam vandaag met veel vertrouwen en nam de ploeg veel initiatief tegen de regerend landskampioen.

In het tweede kwart werd dat beloond met een doelpunt van Jeroen Hertzberger, waarna Rotterdam de duimschroeven echt aandraaide. Op slag van rust leek de thuisploeg nog de 2-0 te maken, maar die werd afgekeurd.

Fraaie actie Pieters

Na de rust was het lang meer van hetzelfde. Kampong werd naar achteren gedrukt en Rotterdam probeerde de voorsprong uit te bouwen. Redelijk uit het niets kwam de club uit Utrecht echter op gelijke hoogte.