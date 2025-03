Ajax-tegenstander Eintracht Frankfurt thuis onderuit tegen Union Berlin

Eintracht Frankfurt heeft in de Bundesliga op eigen veld verloren van Union Berlin: 1-2. De tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Europa League (de Duitsers wonnen in Amsterdam het eerste duel met 1-2) kwam al vroeg op voorsprong, maar gaf die in de tweede helft uit handen.

De goal van de thuisploeg kwam van de voet van Michy Batshuayi. Na een gekraakt schot van Rasmus Kristensen kwam de bal panklaar voor zijn voeten te liggen, waarna de Belgische spits al in de dertiende minuut binnenwerkte.