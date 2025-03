Persoonlijke records voor winnaars zonnige editie City Pier City-loop

De pas 19-jarige Mikeded Shimeles was de snelste bij de vrouwen, de Ethiopische kwam binnen in een tijd van 1.08.17, wat ook voor haar een persoonlijk record betekende. Anderhalve minuut na Shimeles kwam de Duitse Gesa Krause over de streep, die in een sprintje won van Emily Chebet.

Nederlanders buiten de top drie

De start was vervroegd vanwege de verwachte warmte. Doorgaans is de halve marathon het sluitstuk van een lange loopdag, nu mochten de halve marathonlopers meteen na de kinderen vertrekken.

Beste Nederlander bij de mannen was Björn Koreman, hij kwam als zevende over de streep in een tijd van 1.04.17. Jill Holterman was de beste Nederlandse vrouw, in een tijd van 1.12.51 werd ze vijfde. Dat was onvoldoende voor EK-kwalificatie. Anne Luijten eindigde in 1.13.12 op de zesde plaats.