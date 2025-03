Goudkoorts Nederland op slotdag EK indoor: titels Vloon, Schilder en Chapple

Jessica Schilder, Samuel Chapple en Menno Vloon hebben alle drie goud veroverd op de slotdag van de Europese kampioenschappen indooratletiek in Apeldoorn.

Schilder maakte haar favorietenstatus waar bij het kogelstoten en Chapple pakte de titel op de 800 meter. Vloon moest het goud bij het polsstokhoogspringen delen met de Griek Emmanouil Karalis.

De mannen op de 4x400 meter wonnen ook de Europese titel.

Chapple verrast

Chapple liep het eerste gedeelte van zijn race in de achterhoede en kwam in de voorlaatste ronde naar voren. In de laatste bocht dichtte hij het gat met de Belg Eliott Crestan, die hij vlak voor de finish passeerde. Ryan Clarke, de andere Nederlander in de finale, eindigde als zesde.