Chapple verrast met EK-titel op 800 meter, geen medaille Laros en Nillessen

Samuel Chapple heeft verrassend goud gewonnen op de 800 meter bij de Europese kampioenschappen indooratletiek in Apeldoorn. Hij pakte de titel in een Nederlands record van 1.44,88.

Voor Nederland is het de derde gouden medaille van dit EK, na de titel van de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter en de gouden medaille van Lieke Klaver op de 400 meter.

Chapple liep het eerste gedeelte van de race in de achterhoede en kwam in de voorlaatste ronde naar voren. In de laatste bocht dichtte hij het gat met de Belg Eliott Crestan, die hij vlak voor de finish passeerde. Ryan Clarke, de andere Nederlander in de finale, eindigde als zesde.

Koster valt, Laros en Nillessen buiten podium

De finale op de 3.000 meter is voor Maureen Koster uitgelopen op een pijnlijke teleurstelling. Koster, in 2015 al eens Europees kampioen, gold als een van de favorieten voor de titel, maar struikelde in het begin van de finale. Ze kwam vervelend met haar hoofd op de baan terecht en moest het middenterrein op een brancard verlaten.

Niels Laros en Stefan Nillessen speelden een bijrol op de 3.000 meter. Enkele ronden voor het einde verloren beide Nederlanders de aansluiting met de voorste lopers.