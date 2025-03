Go Ahead verstevigt zevende plek met winst op NEC, bij wie Schöne dom rood pakt

Go Ahead bleef met een man meer de sterkere partij, maar ook NEC kreeg kansen. Dirk Proper zag een schot op de lat belanden.

De hoop op een punt leek te verstommen toen Smit de 0-2 binnenkopte, na opnieuw een assist van Antman, de elfde van het seizoen voor de Fin. Drie minuten later was NEC echter terug in de wedstrijd. Een schot van Brayann Pereira werd van richting veranderd door Go Ahead-verdediger James, waardoor de bal voorbij doelman Jari de Busser vloog (1-2).

Antman scoort zelf

De marge voor Go Ahead werd snel weer hersteld, ditmaal was Antman zelf degene die scoorde (1-3).

Kento Shiogai maakte het nog spannend door de 2-3 te maken in blessuretijd, maar Go Ahead trok de zege over de streep.