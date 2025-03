9/3 in Nieuwsuur: BuZa-minister Veldkamp over de geopolitieke spanningen • Nieuwe geweldsuitbarsting in Syrië

Nieuwe geweldsuitbarsting in Syrië

Toen dictator Assad in december werd verdreven, was de vreugde groot bij veel Syriërs. Maar drie maanden later is van de vreugde en relatieve rust in het land weinig over: bij een geweldsuitbarsting zijn in enkele dagen tijd naar verluidt meer dan duizend doden gevallen. Er gaan berichten rond over honderden standrechtelijke executies van burgers en militanten. Er wordt gevreesd voor een nieuw hoofdstuk in de veertien jaar durende burgeroorlog.