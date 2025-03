Koploper Ajax boekt ook in Zwolle zeer moeizame zege

Koploper Ajax heeft in de eredivisie de voorsprong op PSV weer op acht punten gebracht. De zuinig spelende Amsterdammers waren in Zwolle met 1-0 te sterk voor PEC dankzij een benutte strafschop van Kenneth Taylor.

Bij Ajax zijn er wel zorgen over de fitheid van Brian Brobbey. De spits werd zondag na een kwartier al gewisseld vanwege knieblessure.

Geen Klaassen

Ajax moest het in Zwolle sowieso stellen zonder Davy Klaassen. Maar de reden was wel een mooie: de middenvelder staat op het punt om voor het eerst vader te worden. Ook doelman Matheus startte bij Ajax in plaats van Remko Pasveer, die donderdag uitviel in het verloren Europa League-duel met Eintracht Frankfurt (1-2).

Bij PEC kreeg Ryan Thomas voor het eerst sinds december 2023 weer een basisplaats. De Nieuw-Zeelander stond in 2024 grotendeels langs de kant met een zware knieblessure.

De eerste helft leverde weinig spektakel op. Ajax begon onzorgvuldig, maar Zwolle miste de stootkracht om de bezoekers echt pijn te doen.

De enige echt grote kans voor rust kwam van de voet van Zwolle-verdediger Olivier Aertssen, die bij een corner over schoot na gegrabbel van Ajax-doelman Matheus.

Ajax kreeg op zijn beurt nog een goede mogelijkheid toen doelman Jasper Schendelaar twee keer redde op pogingen van Kian Fitz-Jim en Anton Gaaei.