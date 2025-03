Koploper Ajax boekt in Zwolle tiende zege op rij: 'Zit karakter in dit team'

Koploper Ajax heeft in de eredivisie de voorsprong op PSV weer op acht punten gebracht. De zuinig spelende Amsterdammers waren in Zwolle met 0-1 te sterk voor PEC dankzij een benutte strafschop van Kenneth Taylor.

Bij Ajax, dat nu tien keer op rij heeft gewonnen in de eredivisie, zijn er wel zorgen over de fitheid van Brian Brobbey. De spits werd na een kwartier al gewisseld, nadat hij een tik tegen zijn knie had gehad.

"De spelers zijn met iets bijzonders bezig. Er zit karakter in dit team", zei een trotse Ajax-trainer Francesco Farioli na afloop. "We missen wat spelers, waardoor we soms over onze limieten gaan, maar dat hoort erbij. We hebben alle spelers nodig."