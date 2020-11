Laatste MotoGP-race van het seizoen prooi voor thuisrijder Oliveira

Miguel Oliveira heeft op zijn thuiscircuit in Portimão zijn tweede overwinning in de MotoGP geboekt. De 25-jarige Portugees motorcoureur was in de veertiende en laatste race van het seizoen Jack Miller en Franco Morbidelli de baas. Joan Mir, die vorig week de wereldtitel al had binnengesleept, haalde de finish niet.

Oliveira toonde zich op het Autódromo Internacional do Algarve oppermachtig. De van pole vertrokken KTM-coureur liet onmiddellijk de concurrentie de hielen zien en reed onbedreigd naar de overwinning. De sinds vorig jaar in de MotoGP rijdende Porugees boekte eerder dit jaar in Oostenrijk zijn eerste zege in de koningsklasse.

Mir kon zijn status van wereldkampioen niet waarmaken. De Spaanse Suzuki-rijder was in de kwalificatie door elektronische problemen niet verder gekomen dan de twintigste startplaats. In de race zelf botste hij al in de beginfase tegen Francesco Bagnaia die daarop de strijd moest staken. Niet veel later trof ook Mir dat lot.