Woontorens ontruimd na brand in Heemstede

In Heemstede heeft een brand gewoed in een complex met drie woontorens. De politie zoekt twee mannen die bij de brand zijn gezien, maar gaat niet uit van opzettelijke brandstichting. De politie maakt zich zorgen om hun gezondheid, omdat zij mogelijk rook hebben ingeademd.

Het vuur brak rond 12.45 uur uit in een van de woontorens, die particulier wordt bewoond. Zo'n 35 bewoners van twintig appartementen in de toren zijn geëvacueerd. In de twee andere torens van het complex is een woonzorgcentrum gevestigd. Daar zijn vijftien bewoners elders ondergebracht.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio omschrijft de brand als "kort, maar heftig". Na ongeveer een half uur was de brand uit. Omdat er veel rook vrijkwam, werd omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Twee bewoners hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Voorlopig nog niet terug

Bewoners van de toren waar brand uitbrak kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De woordvoerder kan niet zeggen wanneer de toren weer wordt vrijgegeven. Daarom wordt inmiddels ook naar opvangplekken gezocht.

De ruimtes van het woonzorgcentrum zijn inmiddels wel vrijgegeven, nadat ze door de brandweer waren geventileerd.