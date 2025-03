Merlier klopt Démare in sprint en wint eerste etappe Parijs-Nice

Tim Merlier heeft de eerste etappe van Parijs-Nice op zijn naam gezet. De Europees kampioen was in de sprint van een grote groep beter dan Arnaud Démare en Alberto Dainese. Mick van Dijke van Bora was de beste Nederlander op de zevende plek.

Zijn sprintzege leverde Merlier tien bonificatieseconden op, waarmee hij dus ook de leiderstrui pakte. Démare en Dainese volgen op vier en zes seconden.

De etappe, met start en finish in Le Perray-en-Yvelines vlak bij Parijs, kende enkele beklimmingen. Bij de laatste van de drie gecategoriseerde beklimmingen werd er fel gestreden voor de bergpunten, zo ging Julian Alaphilippe vol aan. Maar de aanval van de renner van Tudor werd gecounterd door Matteo Jorgenson, de renner van Visma Lease a Bike die deze koers vorig jaar won. De Amerikaan pakte daardoor de puntjes.

Del Grosso laat zich zien

De bergtrui zit maandag in de tweede etappe om de schouders van de Fransman Alexandre Delettre van Total Energies, hij sprokkelde zijn punten in de vroege vlucht. Taco van der Hoorn zat ook mee in die kopgroep, hij werd met zijn medevluchters zo'n 50 kilometer voor de meet ingerekend.