Viertal zonder vervoersbewijs belaagt machinist en conducteur in Deurne

Een machinist en een conducteur zijn vanmorgen in een trein op het station van Deurne belaagd. De NS-medewerkers spraken vier reizigers erop aan dat ze geen geldig vervoersbewijs hadden. Hierop liep de situatie uit de hand. De trein was onderweg van Eindhoven naar Venlo en stond op dat moment stil op het station van Deurne.

De machinist en de conducteur raakten niet gewond. Wel sneuvelde de bril van de machinist. Een NS-woordvoerder zegt tegen Omroep Brabant dat ze flink zijn geschrokken: "Het gebeurt helaas vaker, maar dit wil je niet meemaken."

De vier verdachten, twee mannen en twee vrouwen, stapten na het incident uit en vluchtten richting de Stationsstraat. Hier zijn ze aangehouden. De NS heeft aangifte gedaan.

Door de mishandeling en politie-inzet reden even geen treinen tussen Helmond en Venlo. Het treinverkeer is inmiddels hervat.

Geweld tegen treinpersoneel is al jaren een probleem. In 2023 deden NS-medewerkers 1042 meldingen gedaan van geweldsincidenten, een stijging van 8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het was het derde jaar dat de cijfers waren gestegen. Recentere cijfers zijn er nog niet.