Vrouwen Ajax en PSV klimmen met ruime zeges weer over FC Twente heen

Ajax en PSV zijn met ruime zeges weer over FC Twente heen gesprongen op de ranglijst van de eredivisie voor vrouwen. Ajax won met 5-1 van sc Heerenveen, PSV klopte Telstar met 4-1.

Op zaterdag won FC Twente met 4-1 van Feyenoord en pakten de Tukkers tijdelijk de koppositie. Nu is de achterstand op koploper Ajax weer één punt.

Na 28 minuten zette Danique Noordman Ajax op voorsprong tegen Heerenveen met een mooi schot van afstand. Ajax was los, want zes minuten later maakte Rosa van Gool er al 2-0 van. Net voor rust knalde Tiny Hoekstra vanuit een moeilijke hoek de derde bal in het Heerenveense doel.

Na rust ging Ajax door en was het topscorer Danique Tolhoek die haar vijftiende van het seizoen maakte. Evi Maatman tekende voor de eretreffer voor Heerenveen, waarna Hoekstra in de extra tijd nog haar tweede maakte.

Ook PSV wint

Ook PSV ging met een 3-0 voorsprong de rust in. Riola Xhemaili en Fenna Kalma troffen het doel van hekkensluiter Telstar met een kopbal, Nina Nijstad schoot op slag van rust de derde bal binnen.

In de tweede helft deed Telstar via Jannette van Belen nog wat terug, maar de zege kwam voor PSV niet meer in gevaar. Renate Jansen maakte zelfs nog de 4-1. De Eindhovenaren staan daarmee weer tweede, met evenveel punten als FC Twente.