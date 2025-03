Utrecht steviger op plek drie na zege op degradatiekandidaat Willem II

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde. Het duurde tien minuten voor Utrecht wat gevaar stichtte, het regende bepaald geen kansen. Een voorzet die kon worden weggekopt was het enige moment waarop de mensen opveerden uit hun stoeltje. Na een uur spelen kon Haller koppen uit een voorzet van Souffian El Karouani, maar die inzet kon eenvoudig worden gepareerd door keeper Thomas Didillon-Hödl.

Eerste van Haller

Vijf minuten later was het alsnog raak voor Haller. Opnieuw was het El Karouani met de voorzet en Haller met de kopbal: 1-1. De Ivoriaan maakte zijn eerste eredivisietreffer sinds zijn rentree in Nederland. Utrecht leek te willen doordrukken en was kort na de gelijkmaker via een handigheidje van Zidane Iqbal dicht bij een voorsprong.

Willem II, dat de hele tweede helft nog nauwelijks van de eigen helft was geweest, was na 73 minuten eindelijk weer dreigend. Tirpan schoot bij de tweede paal over het doel. Een minuutje later werd er alsnog gescoord, maar nu door Utrecht. Invaller Noah Ohio schoot de bal van twintig meter hard en fraai tegen de touwen: 1-2.