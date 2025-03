Afgesproken normen in zedenzaken niet gehaald

"Heel teleurstellend voor slachtoffers. Ik kan ze het ook moeilijk uitleggen", zegt Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland. "We praten eigenlijk al zo'n lange tijd over kortere doorlooptijden. Zeker in zedenzaken, ook vanwege de ernst ervan." Ze vindt de streefnormen gehaald moeten worden. "Er is veel overheidsgeld geïnvesteerd in extra recherchecapaciteit, en dan kun je niet alleen maar zeggen: ze bestaan."

Dat de normen niet worden gehaald heeft te maken met meerdere factoren. Zo kampt de zedenrecherche met ondercapaciteit en zijn zaken steeds complexer. "Wat wij belangrijk vinden is niet alleen de snelheid, maar ook de zorgvuldigheid waarin we zaken behandelen", zegt Caroline Monster, hoofd van het Landelijk Expertiseteam Seksuele misdrijven van de politie. "We moeten uiteindelijk wel ervoor zorgen dat als een proces-verbaal naar de rechter gaat, dat de bewijsvoering ook zoveel mogelijk rond is."

Demotivatie

De rechtspraak en de politie noemen de norm realistisch en willen er ook niet aan tornen. Het OM wil niet zeggen of de norm realistisch is en of deze moet worden aangepast. In het gezamenlijke beraad hebben deze organisaties in oktober de norm nog tegen het licht gehouden en besloten dat aanpassing niet nodig is.

Uit het interne verslag daarvan, in handen van Nieuwsuur, staat: "Aangegeven werd dat de huidige normen maatschappelijk gezien aanvaardbaar zijn. Het aanpassen van de normen vanwege interne professionele druk wordt daarom niet als de beste optie gezien. Wel dient goed gekeken te worden hoe de huidige normen intern vertaald kunnen worden richting de medewerkers om demotivatie te voorkomen."

Geerte Beijer is teamchef van zedenrechercheurs in Limburg en moet afwegen welke zedenzaken voorrang krijgen boven andere. "Prioriteren op het moment dat er heel veel zaken zijn, wordt dan heel lastig. En dat is ook een enorm groot ethisch dilemma. Want wat maakt nu dat je die ene verkrachtingszaak van dat ene slachtoffer wel nu oppakt en een andere zaak pas misschien over twee maanden? Dat zijn moeilijke keuzes, maar wel de realiteit."

Maatschappelijk debat

Meer zaken dan de capaciteit toelaat, betekent ook dat de politie niet altijd door kan gaan met om alle slachtoffers in beeld brengen. Met name in online-misbruikzaken, waar vaak veel slachtoffers mee gemoeid zijn. "Op een gegeven moment moet je zeggen: en nu stoppen we met het doorzoeken, het identificeren van slachtoffers, nu gaan we de zaak bij de rechter brengen", zegt Monster.

Slachtofferhulp Nederland herkent het dilemma. "De uitdaging voor de komende jaren is de hoeveelheid slachtoffers in strafprocessen." Jansen vindt dat niet dat alleen de politie of het OM daarover moet beslissen. "Dit vraagt om een breder maatschappelijk debat. Als je bepaalde slachtoffers buiten het strafproces houdt, ontzeg je ze hun rechten. Dat is een ingrijpende keuze."

Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) laat in een reactie weten dat het niet halen van de normen niets zegt over de prestaties in de strafrechtketen. "Een ambitieuze streefnorm stimuleert innovatie in het verbeteren van doorlooptijden. En net zo belangrijk: er wordt ingezet op meer regie voor het slachtoffer in zedenzaken." Hij noemt het verbeteren van communicatie met slachtoffers en verdachten tijdens het strafproces en het verbeteren van herstelrechtvoorzieningen.