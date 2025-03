OM en Brabantse mestfraudeur sluiten deal in langslepende zaak

De man werd in 2013 aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschrifte. De rechtbank van Den Bosch legde hem in 2019 een celstraf van vier jaar op, waarvan een jaar voorwaardelijk. Andere verdachten, onder wie de vrouw, broer en moeder van de verdachte, werden vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs.

De B. ging in beroep tegen de uitspraak. Pas deze week kwam door de procesafspraken een einde aan de zaak. Het OM en De B. hebben afgesproken niet in cassatie te gaan. Waarom het hoger beroep zo lang heeft geduurd, is onbekend.

Fraudegevoelig

Het OM waarschuwde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) in 2019 dat apparatuur om te controleren of er met mesttransporten wordt gesjoemeld fraudegevoelig is.

Transporteurs passen de luchtdruk in de vering van hun vrachtwagens aan, waardoor het lijkt alsof er mest wordt ingeladen of juist wordt uitgeladen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. De extra mest, die op papier is afgevoerd, wordt vervolgens alsnog door de boeren over hun land uitgereden.