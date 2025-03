Staking op Duitse vliegvelden onverwacht eerder begonnen in Hamburg

De voor morgen aangekondigde staking op vliegvelden in Duitsland is in Hamburg al begonnen. Op de luchthaven zijn volgens een woordvoerster vandaag alle vluchten geannuleerd.

In Hamburg zouden vandaag 144 vliegtuigen landen en 139 opstijgen. Er ging maar een tiental vluchten door. De overige vluchten zijn geannuleerd. Volgens een woordvoerder van de Duitse vakbond Verdi moet de onaangekondigde actie extra impact hebben.

Bij aangekondigde stakingen zetten luchthavens stakingsbrekers in, mensen die gewoon doorwerken zodat de overlast voor passagiers beperkt blijft. Door de staking onaangekondigd eerder te beginnen, hebben luchthavens die mogelijkheid niet.

Beter loon

De staking op dertien verschillende vliegvelden in het land zou pas vanavond beginnen en 24 uur duren. Het personeel legt het werk neer voor een beter loon en een lagere werkdruk. Onderhandelingen hebben tot nu toe niet tot een gewenst loonbod geleid.

Op de website van de luchthaven van Frankfurt is te lezen dat mensen morgen niet naar het vliegveld mogen komen. De verwachting is dat zo'n half miljoen mensen last hebben van de staking, doordat er 3400 vluchten uitvallen. Onder meer op de vliegvelden Keulen/Bonn, Düsseldorf en Dortmund is opgeroepen tot staking.