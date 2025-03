Meer seksueel geweld gemeld bij de politie in 2024

De politie heeft vorig jaar meer meldingen van seksueel geweld binnengekregen, vooral in de tweede helft van het jaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie. Er werden 14.802 meldingen gedaan, bijna 800 meer dan in 2023, toen het er 14.015 waren.

Bijna de helft van de meldingen ging over fysiek seksueel geweld, zoals verkrachting (3391) en aanranding (3288). Online seksuele intimidatie werd 63 keer gemeld en straatintimidatie 235 keer.

Ook kwamen er 131 meldingen van sexchatting. Dan stuurt een meerderjarige seksueel getinte berichten aan kinderen. Daarbij ging het vaak om grotere zaken met meerdere slachtoffers, meldt de politie.

Strafbaar

Sexchatting is strafbaar sinds op 1 juli vorig jaar de nieuwe Wet seksuele misdrijven inging. Deze zedenwet geeft slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag meer bescherming.

Ook over verkrachting en aanranding is een belangrijke wijziging doorgevoerd. Slachtoffers hoeven niet meer aan te tonen dat er sprake was van dwang. Als iemand weet of kan weten dat de ander geen seks wil, maar toch doorzet, is dat strafbaar.

"De nieuwe wetgeving maakt het voor slachtoffers mogelijk om eerder melding en aangifte te doen, en biedt ons meer mogelijkheden om onderzoeken op te starten", zegt Caroline Monster, hoofd van het Landelijk Expertiseteam Seksuele misdrijven van de politie. Of er een verband is tussen het toegenomen aantal meldingen en het ingaan van de wet kan ze niet met zekerheid zeggen.

Aandacht

De aandacht voor de invoering van de wet in een overheidscampagne en in de media kan zeker van invloed zijn geweest, zegt Monster. Ze vergelijkt het met het toegenomen aantal meldingen in 2022 na de uitzending van BOOS over misstanden bij The Voice of Holland. "Dat leidde toen tot grote maatschappelijke verontwaardiging en de start van het nationale actieprogramma Seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag." Het aantal meldingen bij de politie kwam dat jaar uit op bijna 10.000.

Eerder meldden hulpinstanties al een forse toename van het aantal meldingen van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Regeringscommissaris Mariëtte Hamer zag een toename met 37 procent tussen 2020 en 2022.