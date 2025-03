In de VS groeit de angst onder journalisten, persvrijheid brokkelt snel af

Volgens Kiran Nazish, directeur van de Coalition for Women in Journalism, brokkelt de persvrijheid snel af. De oud-oorlogscorrespondent komt met haar organisatie op voor vrouwelijke journalisten wereldwijd.

"Het tempo is ongekend, zelfs in vergelijking met de meest ondemocratische landen", zegt Nazish. "Als dictators de macht overnemen, verdwijnt de vrije pers stap voor stap. Nu worden in amper een paar weken al heel zware maatregelen genomen."

Decennialang regelde een onafhankelijke mediaorganisatie de toegang van journalisten tot het Witte Huis, maar voortaan maakt de regering die keuze dus zelf. "Indirect is de boodschap: wie aan onze kant staat, krijgt toegang. Ga je tegen ons in, dan kom je er niet in", zegt Nazish. "Het is een duidelijke waarschuwing van Trump."

Zelfcensuur

"De toon die ze aanslaan tegen de pers is harder", zegt Jacobsen. "Ze vertellen ons bijvoorbeeld dat het steeds moeilijker is om bij overheidsinstanties iemand te spreken te krijgen."

Volgens Nazish laten veel journalisten haar organisatie weten dat ze niet de juiste middelen en steun krijgen om goed verslag te doen. Ze hebben het gevoel dat ze in een mijnenveld lopen en passen vaker zelfcensuur toe.

Journalisten zijn bang voor rechtszaken en voor mogelijke hoge kosten, zegt Nazish. Ze vragen zich volgens haar af of ze wel worden geholpen als ze in een juridische strijd verwikkeld raken. "Daarom stellen ze niet de vragen die ze zouden moeten stellen."