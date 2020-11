Tien Feyenoorders buigen achterstand bij Fortuna om in zakelijke zege

Interim-trainer Sjors Ultee, vorig seizoen nog de hoofdverantwoordelijke in Sittard, zei voorafgaand aan het duel dat dit Fortuna meer individuele kwaliteiten heeft dan een jaar geleden. Maar destijds was het collectief sterker.

Toch had Feyenoord nog meer schade opgelopen dan die ene tegentreffer, want Orkun Kökcü kon al na twaalf minuten gaan douchen vanwege een harde charge op Roel Janssen.

Zian Flemming schoof de bal na dertig tellen al langs Nick Marsman, die even later met zijn vingertoppen een pegel van Mats Seuntjens nog net tegen de lat kon duwen. Zowel Sebastian Polter als Seuntjens gleed daarna langs een indraaiende voorzet.

Feyenoord heeft geen misstap begaan op bezoek bij hekkensluiter Fortuna Sittard. Ondanks een zwaar gehavende selectie, een snelle achterstand en een rode kaart boekte het Rotterdamse tiental in Limburg een betrekkelijk eenvoudige zege (1-3).

En dat bleek ook wel in het vervolg van de partij, waarin Feyenoord de mouwen opstroopte en met een man minder de regie naar zich toetrok.

Met Nicolai Jørgensen, die in de openingsfase al een reuzekans op de gelijkmaker kreeg, na een liesblessure weer terug in de punt van de aanval. En met Bryan Linssen, opgeleid en gedebuteerd bij Fortuna, in een aanwezige rol op zijn vertrouwde stek links voorin.

Na ruim een halfuur drukte Feyenoord het krachtsverschil op indrukwekkende wijze ook uit in de score. Verdediger Marcos Senesi, die al indruk maakte met zijn omhaal tegen ADO, stuurde de bal na een stuit van grote afstand loepzuiver de bovenhoek in. Nadat Martin Angha zich wat onnozel had vergrepen aan Linssen, benutte Steven Berghuis een strafschop.

