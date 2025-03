Meerkampster Dokter op medaillekoers bij EK indoor

Sofie Dokter heeft zich bij de Europese indoorkampioenschappen na twee onderdelen van de vijfkamp in de top van het klassement gemeld. Na haar persoonlijk record op de 60 meter horden (8,26) maakte de Nederlandse in Apeldoorn ook indruk bij het hoogspringen.

Dokter ging over een hoogte van 1,84 meter en nestelde zich in het klassement op de tweede plaats achter de Britse Jade O'Dowda, die met 1,87 meter de beste bij het hoogspringen was. Het derde onderdeel is later kogelstoten.

Dokter heeft 2.099 punten verzameld. O'Dowda heeft er 29 meer. De Ierse Kate O'Connor staat derde met 2.088 punten. Titelfavoriete Saga Vanninen uit Finland bezet de vierde plaats met 2.077 punten.

Bekijk hier het schema voor vanavond. Op NPO1 of via deze livestream is het EK-indoor deze ochtend (vanaf 09.55 uur) en middag al te volgen: