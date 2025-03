Meerkampster Dokter maakt weer kans op Europese titel na PR bij verspringen

Voor Isabel van den Berg en Marije van Hunenstijn viel het doek in de eerste ronde. Beiden wisten vooraf al dat verder komen een lastig verhaal zou worden.

"Ik ging er niet vanuit dat ik nog een keer zou moeten lopen, maar ik had wel graag onder de 7,30 seconden gelopen. Mijn start was goed, maar het slotstuk minder", keek Van den Berg terug op haar race.

De ervaren Van Hunenstijn, die de afgelopen jaren op titeltoernooien vaak in de estafette op de 4x100 meter actief was, moet het vooral hebben van de 200 meter. "De 60 meter is een uitdaging voor mij. Die is toch vrij kort. Mijn reactietijd was nu wat te traag, dan loop je direct achter de feiten aan", constateerde ze na haar uitschakeling.