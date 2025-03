Dokter en Oosterwegel beginnen sterk aan vijfkamp bij EK-indoor

De Litouwse Beatrice Juskeviciute was de snelste van de veertien deelneemsters met 8,18 seconden, goed voor 1.088 punten. De Finse Saga Vanninen, vorig jaar tweede bij de wereldkampioenschappen indoor in Glasgow, was met 8,19 seconden een fractie langzamer. Vanninen staat tweede in het klassement met twee punten minder dan Juskeviciute.

De meerkampsters gaan in de ochtend verder met hoogspringen. Daarna volgen nog kogelstoten, verspringen en de afsluitende 800 meter rond 18.00 uur.