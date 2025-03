Brand bij recyclebedrijf in Balkbrug

Bij een recyclebedrijf op het industrieterrein van het Overijsselse Balkbrug woedt brand. Het vuur vermoedelijk even voor 07.00 uur uit in een loods waar een berg afval lag. Volgens de regionale omroep Oost heeft de brandweer flink opgeschaald en is om aanvoer van extra water gevraagd.

Bij de brand komt dikke zwarte rook vrij. Omwonenden die daar last van hebben, is aangeraden om ramen en deuren te sluiten en het ventilatiesysteem uit te schakelen.

Voor zover bekend was bij het uitbreken van de brand niemand op het terrein. De brandweer denkt nog uren bezig te zijn met blussen.