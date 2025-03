Nu of nooit: 'Europese leiders moeten opstaan tegen Trump én Poetin'

"Want de oude dagen van zelfgenoegzaamheid zijn voorbij", zegt Dempsey. "Europa zat altijd in een comfortzone. Tijdens de Joegoslavië-oorlog modderden we maar door, net als tijdens de coronapandemie. Maar dit keer is dat misplaatst zonder Amerikaanse veiligheidsgaranties: we móéten ons nu verenigen."

Over één ding zijn beide analisten het eens: Europa moet pal achter Oekraïne staan en meepraten over een eventueel bestand met Rusland. Ook vinden ze dat Europa alleen mag instemmen met een eventuele deal als Zelensky die kan dragen.

"We mogen nóóit meer zoiets laten gebeuren als de Conferentie van Jalta", zegt Garton Ash. "Waar Hitler, Stalin en Churchill Europa onderling verdeelden." Historici zien die conferentie in 1945 als de aanzet tot het verdelen van Europa in een westers machtsblok en een Sovjet-machtsblok.

Eindelijk 'wakker'

Het is vijf voor twaalf, zo veel is duidelijk. Maar de Britse hoogleraar ziet het glas halfvol: "Ik denk dat de combinatie Poetin-Trump ons eindelijk heeft wakker geschud. Twee jaar geleden was ik minder optimistisch geweest."

Tegelijkertijd benadrukt hij dat het alle hens aan dek is voor de leiders van westerse landen die nog niet in autocratieën zijn veranderd. "Als we deze liberale pro-Europese strijd verkeerd aanpakken, zal Marine Le Pen de volgende president van Frankrijk zijn, wint de AfD de verkiezingen in Duitsland en wordt Nigel Farage de grootste in het Verenigd Koninkrijk."

"Dat is wat er op het spel staat in de komende drie, vier jaar. Het is aan ons."

De interviews met Dempsey en Garton Ash maken onderdeel uit van 'De Nieuwe Tijd', een serie van Europa-correspondent Saskia Dekkers over de recente geopolitieke ontwikkelingen.

