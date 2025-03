Geweldsuitbarsting Syrië: 'Verwachte uitdaging'of nieuw hoofdstuk in de burgeroorlog?

Bij de geweldsuitbarsting in het westen van Syrië zijn in enkele dagen tijd naar verluidt meer dan duizend doden gevallen. Er gaan berichten rond over tientallen standrechtelijke executies van burgers en militanten.

Midden-Oostendeskundige Kawa Hassan van de Amerikaanse denktank Stimson vreest voor een nieuw hoofdstuk in de veertien jaar durende burgeroorlog. Want hoeveel geweld zullen de nieuwe machthebbers in het land gebruiken om tegenstanders te verslaan? "De situatie loopt uit de hand."

Het geweld begon toen voormalige militairen uit het leger van de verdreven dictator Assad de wapens oppakten tegen de nieuwe machthebbers. Afgelopen donderdag voerden zij een grootschalige aanval uit op ordetroepen van interim-president Ahmad al-Sharaa.

De gewapende groepering noemt zichzelf de Militaire Raad voor de Bevrijding van Syrië (MRBS). Hun leider is een voormalige generaal, Gaith Dalah, die naar eigen zeggen 'het land wil bevrijden'. "Maar hij is gewoon een moordenaar uit de vierde legerdivisie van Assad", zegt Hassan. De VS heeft sancties ingesteld tegen Dalah vanwege de beruchte gifgasaanval in Ghouta in 2014, waarbij naar schatting 1400 burgers werden gedood.

Tegenoffensief

Na de aanval door MBRS van donderdag heeft Al-Sharaa een tegenoffensief gelanceerd. "Jullie hebben alle Syriërs aangevallen," zei de interim-president vrijdag, "door de mensen te treffen die Syrië beschermen, ziekenhuizen te bestormen en onschuldigen te terroriseren". Hij kondigde aan dat "de restanten van het gevallen regime" zullen worden opgejaagd en stelde dat "criminelen een eerlijke rechtszaak" zullen krijgen.

Vandaag noemt Al-Sharaa het geweld "een van de uitdagingen die al werd verwacht" door de nieuwe machthebbers. Zijn troepen wisten in december met betrekkelijk weinig tegenstand de troepen van Assad te verslaan, maar aanhangers van de oud-dictator zijn er nog steeds in het land.

Kuststeden Latakia, Tartous en een aantal omliggende dorpen zijn nu ingenomen door militairen en gewapende groeperingen die loyaal zijn aan Al-Sharaa. Er is een avondklok ingesteld vanwege een klopjacht op MBRS-strijders. Toegangswegen zijn afgesloten.

'Moordpartijen'

Volgens ooggetuigen hebben milities die verbonden zijn aan het huidige regime op grote schaal moordpartijen begaan. Er zijn echter niet of nauwelijks onafhankelijke journalisten in het gebied om deze informatie te controleren.

De gemelde slachtoffers zijn alawieten, de minderheid waartoe ook Assad ook behoort. Duizenden van hen zijn gevlucht uit vrees voor nieuwe wraakacties. Er wordt nog hard gevochten tussen MRBS en de lappendeken aan strijdkrachten die de interim-president steunen.

In deze video van vrijdag zie je hoe de strijd verloopt: