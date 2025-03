Twijfels bij introductie 'gele kaart' in wielerpeloton: 'Je staat direct op scherp'

Renners zullen vlak na de finish geen scheidsrechter voor hun neus krijgen die een gele kaart de lucht in steekt. De UCI publiceert na afloop een lijst met gestrafte renners.

Danny van Poppel had de twijfelachtige eer om als eerste zijn naam terug te lezen met een gele prent achter zijn naam. Hij werd in januari bestraft in de Tour Down Under. In de UAE Tour kwam daar zelfs een tweede kaart bij.

Wanneer je een gele kaart krijgt en wanneer alleen een boete of declassering - regels die óók blijven bestaan - is volgens Reinders vaag. "Het belangrijkste is dat er duidelijke regels zijn. Niet juichen als een ploeggenoot een massasprint wint, dat is een duidelijke regel. Maar hoe zit het met je lijn houden? Als je van achteruit komt, moet je altijd een keer naar links of rechts."