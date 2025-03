Gevangenen Sint Maarten 24 uur zonder eten omdat bewakers niet op komen dagen

Correspondent Dick Drayer:

"Dat de laatste shift van bewakers weg is gegaan, zonder te wachten op de nieuwe geeft volgens ingewijden aan dat er ook sprake is van motivatieproblemen onder de bewaarders.

In 2018 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) het Koninkrijk der Nederlanden onder verscherpt toezicht geplaatst bij het Comité van Ministers van de Raad van Europa vanwege de problemen in Point Blanche.

De Nederlandse regering heeft daarop dertig miljoen euro beschikbaar gesteld voor het gevangeniswezen op Sint Maarten, waarvan twintig miljoen bestemd is voor de bouw van een nieuwe en grotere gevangenis, die als alles goed gaat in 2028 klaar is. Maar het personeelsprobleem is daarmee niet opgelost.

Tot die tijd blijft Pointe Blanche kampen met een ernstig capaciteitstekort, zowel qua detentie- als personeelscapaciteit en zullen problemen als van gisterochtend waarschijnlijk vaker gebeuren."