Opnieuw Nederlandse stunt op Indian Wells: Van de Zandschulp verslaat Djokovic

In de derde en beslissende set was Van de Zandschulp duidelijk de sterkere. Hij brak de 24-voudig grandslamwinnaar twee keer en zijn eerste wedstrijdpunt benutte hij meteen. "Uiteindelijk was ik blij dat ik mijn niveau weer terug had", blikte de Nederlander tevreden terug. In de derde ronde treft Van de Zandschulp de Argentijn Francisco Cerúndolo, de nummer 26 van de wereld.

Dijbeenblessure

Het was voor Van de Zandschulp de eerste keer dat hij Djokovic versloeg. Tijdens hun eerste ontmoeting in 2022 won de Serviër de partij.

Djokovic is al een aantal weken herstellende van een dijbeenblessure. Vorige maand verloor hij in Doha ook zijn eerste wedstrijd van het toernooi. Toch wilde de Serviër dat niet als excuus gebruiken. "Er zijn geen excuses voor mijn slechte prestatie. Het was een slechte dag", om Van de Zandschulp vervolgens te feliciteren.