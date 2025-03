Na Griekspoor stunt ook Van de Zandschulp op Indian Wells met winst op Djokovic

Na de verrassende zege van Tallon Griekspoor op Alexander Zverev heeft ook Botic van de Zandschulp voor een stunt gezorgd op het tennistoernooi van Indian Wells. De nummer 2 van Nederland versloeg Novak Djokovic in drie sets: 6-2, 3-6, 6-1.

Van de Zandschulp verloor afgelopen week nog in het kwalificatietoernooi, maar mocht door een afmelding toch meedoen aan het prestigieuze toernooi in Californië. In de eerste ronde versloeg hij al voormalig wereldtopper Nick Kyrgios.

Tegen Djokovic, de huidige nummer zeven van de wereld, kende Van de Zandschulp een uitstekende start. Hij won in de eerste set onder meer dertien punten op rij. In de tweede set werd de Nederlander snel gebroken en slaagde er daarna niet meer in om terug te komen.

In de derde en beslissende set was Van de Zandschulp duidelijk de sterkere. Hij brak de 24-voudig grandslamwinnaar twee keer en zijn eerste wedstrijdpunt benutte hij meteen. In de derde ronde treft Van de Zandschulp de Argentijn Francisco Cerúndolo, de nummer 26 van de wereld.

Dijbeenblessure

Het was voor Van de Zandschulp de eerste keer dat hij Djokovic versloeg. Tijdens hun eerste ontmoeting in 2022 won de Serviër de partij.

Djokovic is al een aantal weken herstellende van een dijbeenblessure. Vorige maand verloor hij in Doha ook zijn eerste wedstrijd van het toernooi.