Mol en winnaar Wie is de Mol? bekend met laagste pot ooit

Programmamaker Stijn de Vries was dit seizoen de mol in het tv-programma Wie is de Mol?. Tijdens de finale werd ook bekend dat presentatrice Roos Moggré de winnaar is van het programma. Zij zag dat De Vries degene was die het spel saboteerde. Actrice Maaike Martens is de verliezend finalist in het seizoen.

Moggré heeft door De Vries als mol te ontmaskeren 8055 euro gewonnen. Dat is het laagste bedrag wat een winnaar ooit verdiende in de 25 seizoenen van het programma.

De 26-jarige De Vries werd pas in de eerste afleveringen door zijn medekandidaten gekozen tot mol. De opnames vonden plaats in Cambodja.

In het najaar van 2025 zendt AVROTROS een jubileumseizoen van Wie is de Mol? uit. Die reeks is opgenomen in Portugal. De deelnemers zijn nog niet bekend.