Zowel Inter als Milan komen 2-0 achter tegen laagvlieger, maar winnen toch

Zonder De Vrij, die achterbleef in de kleedkamer, ging Inter na rust snel op zoek naar de gelijkmaker. Dumfries was nog wel hard nodig en dat bewees hij door bijna in de korte hoek raak te schieten.

Monza hield het ruim een uur vol, maar toen schoot Hakan Çalhanoglu de bal prachtig in de hoek voor de 2-2. Daarna kon de 3-2 niet uitblijven en die kwam er ook. Martínez duwde verdediger Georgios Kyriakopoulos tegen de bal, waarna de bal via de paal en de doelman in het doel belandde.

De arbiter had echter alleen oog voor de doellijntechnologie, die het sein op groen had gegeven en dus ging de winnende treffer de boeken in. Daarna mikte de ingevallen Marcus Thuram nog snoeihard op de paal, maar een vierde treffer zat er niet meer in.