Klaver stapt uit schaduw Bol met individueel goud: 'Heb tijdens race aan haar gedacht'

In de finale ging Klaver de strijd aan met de Noorse Henriette Jaeger. Klaver nam de leiding, zoals ze graag doet, maar in de laatste bocht leek ze de eerste positie te verliezen. Klaver zette aan, het verschil bleef minimaal en op de streep hield ze zeven honderdsten over.

"Ik voelde haar komen, tegen mijn elleboog. Toen moest ik zo hard mogelijk naar de finish. Dat had Laurent (Meuwly, haar coach, red.) ook tegen me gezegd. Er zijn zoveel scenario's dat er nog iemand langskomt. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt, daar had ik geen zin meer in."

"Ik ben heel blij met hoe het gegaan is. Ik ben zo trots, het is een heel raar gevoel. Ik raakte niet in paniek, ik werd niet ingehaald, ik heb het gewoon gedaan. Dit ging perfect."