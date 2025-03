Drie verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij grote brand in Arnhem

De politie heeft drie verdachten opgepakt in verband met de grote brand in Arnhem van afgelopen donderdag. Het gaat om twee mannen van 30 en 57 jaar uit Arnhem en een derde man van 41 jaar, van wie de woon- of verblijfplaats niet bekend is.

De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de stadsbrand. De politie kwam de verdachten onder meer op het spoor dankzij camerabeelden en tips.

Het drietal zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De brand heeft een gat geslagen in het historische centrum van Arnhem. Meerdere panden, waaronder monumentale gebouwen met gevels van rond de 150 jaar oud, zijn verloren gegaan.