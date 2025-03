PSV herpakt zich na rampweek met moeizame zege op Heerenveen

Vier dagen had de selectie van PSV de tijd om de wonden te likken na de blamerende nederlaag tegen Arsenal. In Heerenveen trof de ploeg misschien wel de ideale tegenstander om die dreun weg te poetsen, want PSV koesterde revanchegevoelens tegen de Friezen.

In Heerenveen leed PSV eind december namelijk de tweede competitienederlaag van het seizoen, waarna enige tijd later het verval werd ingezet. Zorgwekkender dan de verliespartij was de inspiratieloze indruk die de ploeg - destijds nog koploper in de eredivisie - toen maakte in het Abe Lenstra-stadion.

Grote kansen in openingsfase

Van een inspiratieloze indruk was drie maanden later op eigen veld geen sprake. Binnen vijf minuten had PSV al twee mogelijkheden op de openingstreffer gekregen: schoten van Noa Lang (zijnet) en Luuk de Jong (naast).

Zeker De Jong had de openingstreffer moeten maken. De spits schoof de bal, met een praktisch leeg doel voor zich, naast. Dat de poging van de 34-jarige aanvoerder er niet in ging, verbaasde hemzelf ook.