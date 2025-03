Klaver wint in Apeldoorn haar eerste individuele EK-goud na bloedstollende race

Lieke Klaver heeft voor het eerst in haar carrière een individuele gouden medaille op een internationaal eindtoernooi. Bij de EK-indoor atletiek in Apeldoorn was ze in de finale van de 400 meter de snelste met een tijd van 50,38.

Na bloedstollende laatste meters kwam ze net iets eerder over de finish dan de Noorse Henriette Jaeger en volgde ze Femke Bol op als Europees indoorkampioene.

De 26-jarige Klaver was goed weg uit de startblokken en had na 200 meter een gaatje te pakken op de rest. Toch werd het nog spannend toen Jaeger nog een eindschot in huis bleek te hebben. Klaver hield ternauwernood stand en hield 0,07 over op de eindstreep.

"Ik vond het zo spannend", erkende Klaver na haar winnende race. "Het is gewoon gezonde spanning, maar wel van hoger niveau. Ik ben zo trots, ik heb het gewoon gedaan. Dit is pieken op het juiste moment, dit is waar ik voor train."