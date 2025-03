Barcelona-Osasuna vlak voor aftrap afgelast wegens overlijden clubarts Barça

De wedstrijd in de Spaanse competitie tussen koploper Barcelona en Osasuna, die zaterdagavond om 21.00 uur zou beginnen, is een half uur voor de aftrap afgelast wegens het overlijden van een lid van de medische staf.

Terwijl de assistent-trainer de pionnen voor de warming-up van het veld haalde, verscheen op het scherm van het stadion Estadi Olímpic Lluís Companys de mededeling dat teamarts Carles Miñarro Garcia 's middags was overleden.

Onduidelijk is wanneer en waar dat is gebeurd, maar de club diende meteen het gehonoreerde verzoek in om het duel te verplaatsen.