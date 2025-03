Komt Pogacar van andere planeet? 'Vandaag zag iedereen dat ik gewoon op aarde hoor'

Pidcock zelf zat vlak achter Pogacar toen diens voorwiel weggleed. Omdat ook zijn voormalig ploeggenoot Connor Swift in de bocht tot stilstand kwam, reed de Britse oud-winnaar opeens in zijn eentje voorop.

"Er ging van alles door mijn hoofd", erkent Pidcock. "Het was een zware valpartij, dus ik vroeg me af of hij oké was. Ik wil geen voordeel halen uit een valpartij van een ander, dus ik heb een beetje ingehouden." Lachend: "Maar eerlijk gezegd had ik ook niet heel veel zin om nog vijftig kilometer in mijn eentje te rijden."

De verwondering van Pidcock is begrijpelijk. Valpartijen van de Sloveen zijn namelijk op een hand te tellen. Er was die val in de Tour van 2022, toen hij Jonas Vingegaard onder druk probeerde te zetten in de afdaling van de Col de Spandelles. De Deen in het geel wachtte op zijn rivaal die met een legendarisch geworden handshake zijn nederlaag erkende.

En er was die val in Luik-Bastenaken-Luik (buiten beeld), waarbij Pogacar zijn pols brak en daardoor niet in topvorm aan de Tour van 2023 kon beginnen.

Dit keer kwam de Sloveen met de schrik vrij. "Het was best een inspanning om weer in het wiel van Pidcock te komen. Daarna hebben we goed samengewerkt tot aan de laatste grindstroken. En toen had ik gelukkig nog goede benen over."

Andere planeet

Ondanks de talloze schaafwonden schudde Pogacar nog een versnelling van formaat uit die benen. Pidcock reed uiteindelijk op meer dan een minuut van de winnaar naar de tweede plek.

Op de vraag of Pogacar dan toch van een andere planeet is, antwoordde Pidcock gevat: "Weet je, misschien moeten ze hem na zijn overlijden maar opensnijden. Dan weten we het eindelijk".