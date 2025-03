Opruimwerkzaamheden centrum Arnhem in volle gang na stadsbrand

In het centrum van Arnhem zijn opruimwerkzaamheden begonnen na de grote brand van donderdag. Bij sloopwerkzaamheden zijn stukjes asbest vrijgekomen. Die worden door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd, meldt de gemeente.

Eerder was bekendgemaakt dat er geen asbest was vrijgekomen bij de brand. Maar gisteren bevestigde Arnhem dat er toch asbest is aangetroffen in het afgezette gebied. Het vrijgekomen asbest vormt volgens de gemeente geen gevaar voor omwonenden en hulpverleners.

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit bij een winkelpand van SoLow en sloeg over naar meerdere historische panden. Zeker tien panden zijn verloren gegaan. Niemand is gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.