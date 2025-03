Leuchter helpt PSG met assist in blessuretijd naar bekerfinale, Peddemors scoort bij Wolfsburg

Romée Leuchter heeft Paris Saint-Germain met een assist in de 99ste minuut aan een finaleplaats geholpen van de Coupe de France, het belangrijkste bekertoernooi van Frankrijk. In de halve eindstrijd wonnen de Parijzenaren met 2-1 van AS Saint-Étienne.

In de finale treft PSG stadgenoot Paris FC. Die ploeg won vrijdag met 2-1 van Le Havre. De finale wordt op zaterdag 3 mei afgewerkt in het Stade de l'Épopée, een stadion in de westelijke kustplaats Calais.

Oranje-international Leuchter begon op de bank bij de viervoudig toernooiwinnaar, maar kwam door een blessure van Marie-Antoinette Katoto al na 23 minuten binnen de lijnen. Jackie Groenen speelde de hele wedstrijd bij PSG.

Vrije trap

PSG had op dat moment al enkele goede kansen op de openingstreffer gekregen en tien minuten na haar entree was Leuchter met een gevaarlijke vrije trap zelf dicht bij de openingstreffer. Haar inzet werd knap gekeerd door doelvrouw Emma Templier.

In de tweede helft kwam PSG op voorsprong via Korbin Albert. Lang kon de ploeg niet genieten van de voorsprong, want enkele minuten later maakte Sarah Stratigakis de gelijkmaker namens Saint-Étienne.

Het duel leek lange tijd af te stevenen op een verlenging, maar in de negende minuut van de blessuretijd maakte Grace Geyoro de bevrijdende 2-1 voor PSG, op aangeven van Leuchter.