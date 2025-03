Amerikaanse bedrijven zetten zich schrap voor Trumps importheffingen

In 2018 voerde Trump ook al importheffingen op staal en aluminium in. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat die bijna geheel voor de rekening kwam van de Amerikaanse consument, constateert handelsexpert Clark Packard van het Cato Institute in Washington DC. Hij verwacht dat het ook dit keer tot hogere inflatie leidt.

"De auto-industrie en de bouw zijn de grootverbruikers van staal in Amerika. Als je een nieuw huis of auto koopt, zul je daar een flink hogere prijs voor moeten betalen."

Hij vindt dat Trump een grote gok neemt met zijn importheffingen. Packard wijst op de presidentsverkiezingen van vorig jaar, toen inflatie een beslissend thema was in de campagne. "Kiezers zijn gevoelig voor hogere prijzen. Zij geven liever de voorkeur aan lagere prijzen dan meer staalproductie op eigen bodem. Die theorie gaat nu getest worden."

Want dit is de gedachte achter Trumps importtarieven: de heffingen maken staal uit het buitenland duurder en het stimuleert staalproductie op eigen bodem. Op termijn moet dat meer banen en industrie opleveren in Amerika. Het is een belangrijke pijler van zijn 'America First'-boodschap.

Onbedoelde gevolgen

Maar werkt het ook zo? Neem het transport. Een container staal per schip vervoeren van Vietnam naar de haven van Baltimore is een stuk goedkoper dan dezelfde lading staal per vrachtwagen vervoeren van Pittsburgh naar Baltimore, een ritje van 400 kilometer. Dat alleen al maakt de prijs van in Amerika geproduceerd staal een stuk hoger, omdat het meeste transport over de weg gaat.

Hutton spreekt dan ook van "onbedoelde gevolgen" waarover de regering-Trump niet goed heeft nagedacht. "Ik hoor nu al van sommige afnemers die overwegen over te stappen van metalen verfblikken naar plastic verfemmers. De binnenlandse vraag naar staal zal hierdoor alleen maar afnemen."