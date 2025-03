‘Dit voelt zo oneerlijk’: slecht nieuws uit VS stapelt zich op voor Oekraïne

Bij Suspilne hebben ze hun handen vol aan het checken van de laatste besluiten uit het Witte Huis en wat het betekent voor Oekraïne. "Wat betreft de wapenleveranties proberen we nog steeds uit te zoeken of er daadwerkelijk een decreet is om dit te stoppen", zegt Gorbatsjeva. In de tussentijd gaat al het oorlogsnieuws onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen kwamen vannacht 14 mensen om het leven.

Twee kampen

De ruzie in het Witte Huis heeft veel losgemaakt in Oekraïne, ziet Gorbatsjeva. "De samenleving is opgedeeld in twee kampen. Sommigen vinden dat Zelensky beter stil had kunnen blijven. Maar anderen zijn dankbaar dat hij opkwam voor hun land."

Trump leek Rusland gisteren ook een beetje onder druk te zetten. Hij dreigde met verdere sancties als Moskou niet aan de onderhandelingstafel komt. Maar dat was weinig geruststellend voor Kyiv; even later stelde Trump ook dat het moeilijker is om met Oekraïne te onderhandelen over vrede dan met Rusland.

Verkiezingen

In de tussentijd lijkt de Amerikaanse president steeds meer in te zetten op een wisseling van de wacht in Oekraïne. Amerikaanse vertegenwoordigers spraken met politieke tegenstanders van Zelensky over het houden van verkiezingen.

Zowel oud-president Porosjenko als oud-premier Timosjenko zijn benaderd. Maar beide politici hebben benadrukt dat er nu geen verkiezingen gehouden kunnen worden vanwege de staat van beleg in het land.

Bovendien vrezen ze in Oekraïne dat verkiezingen in oorlogstijd kunnen leiden tot verdeeldheid en ontwrichting in de samenleving, wat Rusland juist verder in de kaart zou spelen.

Zelensky populairder

De populariteit van Zelensky heeft sinds de ruzie in het Witte Huis overigens wel een sprong gemaakt. Volgens een laatste peiling komt de steun voor hem nu uit op 68 procent. Zelfs als er verkiezingen gehouden zouden worden, gaat Zelensky nog altijd ver aan kop.

Demonstrant Anastasia denkt wel dat de ontmoeting met Trump misschien beter was afgelopen als Zelensky een vertaler had gehad. Vanwege zijn gebrekkige Engels begreep hij allicht niet alles wat in de Oval Office gezegd werd, denken ze in Oekraïne. Maar Anastasia vindt niet dat hij iets fout heeft gedaan. "Ik steun onze president. Ik begrijp zijn pijn, die wij Oekraïners allemaal met ons meedragen."