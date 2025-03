Sprinter Afrifa stunt met finaleplaats EK-indoor, ook Burnet door

Elvis Afrifa heeft zich verrassend geplaatst voor de finale van de 60 meter bij de EK-indoor atletiek in Apeldoorn. Hij bleef met zijn tijd van 6,57 zelfs slechts 0,01 seconden boven het Nederlandse record van de afwezige Raphael Bouju. Ook Taymir Burnet drong door tot de finale, die later vanavond op het programma staat.

De 27-jarige Afrifa kwam goed uit de startblokken en wist zijn snelheid goed vast te houden. Hij sprintte naar een persoonlijk record. Alleen de in Rotterdam geboren Brit Jeremiah Azu was sneller: 6,52 seconden.

Na de finish moest Afrifa enkele seconden wachten op de officiële uitslag, want het veld lag dicht bij elkaar. Maar toen op de borden verscheen dat hij tweede was geworden en dus door was naar de finale, sprong hij een gat in de lucht. Met een grote lach op zijn gezicht en vrolijk rondspringend vierde hij zijn onverwachtse finaleplaats.

Burnet liep eveneens een persoonlijk record in de halve finales: 6,61 seconden. Hij eindigde als derde in zijn race en moest dus afwachten of zijn tijd snel genoeg was voor een plek in de finale. En dat bleek zo te zijn, waardoor er twee Nederlanders om de medailles gaan strijden.

